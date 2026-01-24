1日の始まりから仕事に集中するにはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「仕事の取りかかりを早くしたいなら、前日の作業をあえて中途半端に終わらせるほうがいい」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years■「まずやること」を確認する