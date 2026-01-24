お金のプロはどんなお金の「使い方」をするのか。元・みずほ証券チーフマーケットエコノミストでマーケットコンシェルジュ代表の上野泰也さんは「お金を貯めること自体に意味はない。お金を使って得られる幸せには大きく二つの側面があることを知ってほしい」という――。※本稿は、上野泰也『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fcafotodigital※写真はイ