1月24日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、クラウトロック（牡3・美浦・加藤征弘）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にガンダ（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にリヒトミューレ（牡3・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは1:54.7（良）。2番人気で荻野極騎乗、ロンギングフォユー（牝3・美浦・大竹正博）は、7着敗退。戸崎、松山が佐々木竹見カップ出場能力の違いを示す戸崎圭太騎乗