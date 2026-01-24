1月24日、中山競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1800m）は、柴田善臣騎乗の6番人気、テイクオンミー（牡3・美浦・水野貴広）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のウインビギニング（牡3・美浦・上原博之）、3着にコイオステソーロ（牡3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは1:55.4（良）。2番人気で田辺裕信騎乗、サクセスゴールド（牡3・美浦・久保田貴士）は、7着敗退。【東京1R】柴田善臣が連日の勝利…最年長勝利記録