巨人から現役ドラフトで加入した日本ハムの菊地大稀投手（２６）が２４日、沖縄・名護で行われた先乗り自主トレに参加し、チーム一番乗りでブルペン入りするなど新天地でのアピールに闘志を燃やした。気温１８度の快晴の中、３６球を投じ、「例年より体の仕上がりというか、もう投げられそうな感覚。アピールしないといけない立場なんで、早めとは言わないですけど、しっかりできていると思います」。２月１日のキャンプインを前