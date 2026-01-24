◆Ｕ―２３アジア杯▽３位決定戦ベトナム―韓国（２３日・サウジアラビア）Ｕ―２３韓国代表は、Ｕ―２３ベトナム代表に２―２から突入したＰＫ戦で６―７で敗れ、４位に終わった。前半３０分に先制点を献上し、後半２４分に同点に追いつくが、同２６分に直接ＦＫを決められて再び勝ち越しを許す。それでも、終了間際にベトナムに退場者が出たことで、後半アディショナル７分に執念で同点に持ち込んで延長戦に入ったが、１