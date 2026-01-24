衆議院選挙の公示を前に、警察庁が臨時の本部長会議を開きました。警察庁長官はSNS上の虚偽投稿などへの的確な対処を呼びかけました。今月27日の衆議院選挙の公示を前に、24日、臨時の全国警察本部長会議が行われました。警察庁の楠芳伸長官は「最近の選挙をめぐる情勢をふまえると、SNS上の誹謗中傷・虚偽事項公表などの発生が懸念される」と話し、SNSでの虚偽の投稿に危機感を示しました。そのうえで、そうした投稿についての被