ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は24日、3日目の開催を行った。ようやく待望の瞬間がやってきた。6Rは4号艇の前田滉（25＝愛知）が差し切り。バックをグイグイ伸びた圧巻の勝ちっぷりだった。「注目エンジンだったので、やっとですね。足はずっと良かったけど、回り過ぎで引き出せていなかったんです。安定板がついて回転が抑えられました」安定板装着が吉と出た。エース機ともいわれていた相棒の