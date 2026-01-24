脱線した「万葉線」の路面電車＝24日午後、富山県高岡市24日午前10時10分ごろ、富山県高岡市内を走っていた「万葉線」の路面電車が広小路電停付近で脱線した。当時は回送中で乗客はおらず、運転士にもけがはなかった。運行する会社は、路面に降り積もった雪が影響したかどうかも含め原因を調べている。同社によると、脱線したのはレールが分岐する地点。一部区間が運休し、バスによる代行輸送が行われた。万葉線は高岡市と同県