中道改革連合は２４日、衆院選で比例東京ブロックから出馬予定だった円より子・前衆院議員（７８）の公認を取り消したと発表した。円氏は中道改革からの出馬を表明し、国民民主党から除籍処分を受けていた。円氏はＸ（旧ツイッター）で「東京１７区での公認を前提とした入党の約束だった」とし、比例選の公認辞退を申し出たとしている。