冬の朝は、どうしても布団から出にくくなります。睡眠時間は夏よりも長くなる傾向にあるようですが、ある調査では半数以上の人が冬の睡眠に「満足できない」と回答しています。よい睡眠をとるためのコツを、複数の専門家に教えてもらいました。■夏より10〜40分長い睡眠時間森圭介アナウンサー「今シーズン最長の寒波が日本列島に居座り、寒い日々が続いています。東京は23日、最低気温が氷点下2℃と、この冬一番の冷え込みとなり