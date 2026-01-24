「このしょんぼりした目、かわいそうでかわいい」の声俳優・村田充が元妻・神田沙也加さん(享年35)の愛犬ブルーザーの近況を報告。愛犬の表情に注目が集まっている。村田はこれまで、神田さん急逝後に引き取ったブルーザーの愛らしい姿を度々SNSに投稿しているが、17日は様子が一変。「いつも一緒に寝ているチワワさんをベッドに上げ忘れてしまい、朝起きたらこれ。チワワさん、本当にすみませんでした」とXにつづり、何かを