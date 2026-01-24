2025年度にスポーツ界で優れた成績を収めた九州・沖縄ゆかりの選手や団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市・天神のソラリア西鉄ホテル福岡8階「彩雲」で行われ、4個人が表彰された。プロフェッショナル部門では、昨季のプロ野球で育成出身選手として初の首位打者を獲得し、5年ぶりの日本一に貢献した福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手（33）が