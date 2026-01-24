福岡県警宗像署は24日、福津市西福間2丁目の道路上で23日午後4時50分ごろ、下校中の小学生女児と女子中学生が、見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女児らとすれ違った後、反転して追いかけてきたが、女児らが走って逃げたため男性はいずれかに立ち去った。犯人は30代半ばくらいで身長170程度。黒色短髪、黄色ダウンジャケット、茶色チェック柄ズボン、黒色トートバッグを所持。