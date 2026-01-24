昨年12月23日、プロ通算113勝を誇る“ジャンボ”こと尾崎将司氏が、S状結腸がんのため78歳で死去した。その教え子である原英莉花が、尾崎氏の誕生日である1月24日に自身のインスタグラムにて追悼のコメントを公開した。投稿には、尾崎氏と原が満面の笑みを浮かべ、並んで写る一枚が添えられた。【写真】原英莉花が師匠のジャンボ尾崎氏と満面の笑みで並んでいる一枚2015年から尾崎氏のもとで腕を磨き、18年7月にプロテスト合格を果