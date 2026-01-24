NPBでは昨年オフに入り8選手がFA権行使を宣言。23日には東浜巨投手がソフトバンクと契約更改し、全選手の今季のプレー先が決定しました。東浜選手は2012年ドラフト1位で亜細亜大からソフトバンクに入団。プロ13年目で通算76勝を収めてきました。昨季は7試合に登板し4勝2敗、防御率は2.51をマークしています。これでFA権を行使した8選手から、松本剛選手と、則本昂大選手が巨人へ、桑原将志選手と石井一成選手が西武へ、伊藤光選手