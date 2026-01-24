カンテレ「ドっとコネクト」が２４日、生放送され、出演者が「本当は撤回したい、あの時の言葉」をテーマにトークを繰り広げた。元ＣＢＣテレビで現在はフリーで活躍するＭＣの石井亮次アナウンサー（４８）は、「入社３年目ぐらいの時に、私がスタジオにいて、大先輩の女性アナが外にいる（状況で）…。中継振る時に、『ＣＢＣのドライフラワーと言われている○○アナウンサー！』と言った…」と“ドライフラワー発言”を打ち