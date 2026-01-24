昨年11月にNMB48を卒業し、吉本興業所属を発表した小嶋花梨（26）が24日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。“お金事情”を明かした。恵方巻きを特集したこの日。近畿を中心に広がったとされる節分の日に恵方に向かい太巻き寿司を食べる習わしだが、小嶋は毎年、願い事を心に思いながら黙々と恵方巻きをほおばるという。「今年は何を願うの？」と聞くトミーズ・雅に、「いやあ、私そのぉ…」と語り始めた。