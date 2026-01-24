「ＢＯＡＴＢｏｙカップヤングｖｓベテランバトル」（２４日、平和島）塩崎優司（５３）＝愛知・７５期・Ｂ１＝が４日目５Ｒで３コースから２着と好走。道中では藤井太雅（東京）との接戦を制して予選突破を決めた。レース後は「正直、ペラはうまくいかなかった。止めたら回転不足でした」と苦笑い。それでも「合えば回り足は良くなります。そこで勝負できるくらいにはなると思う」と前を向いていた。「これで方向性が決