【来週の注目材料】今後の姿勢をチェック＝米ＦＯＭＣ 1月27日・28日に米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催されます。米連邦準備制度理事会(FRB)は前回まで3会合連続で0.25％の利下げを実施し、政策金利であるFF金利誘導目標は3.50-3.75％となっています。直近の米主要経済指標の底堅さもあって、今回はいったん据え置きとの見通しが大勢となっています。金利先物市場の動きから政策金利の見通しを示すCME FedWatchツール