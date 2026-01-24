◆フィギュアスケート四大陸選手権第３日（２４日、中国・北京）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、９８・５９点で１位。友野一希（第一住建グループ）が９７・１９点で２位、山本草太（ＭＩＸＩ）が９４・６８点の３位で２５日のフリーへ進んだ。最終滑走から出た三浦は、冒頭に４回転サルコー―３回転トウループの連続ジャ