巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２４日、１軍入りが示唆されている春季キャンプのシート打撃や紅白戦やで、同郷のリチャード（２６）との対戦を熱望した。ともに沖縄出身。昨年５月にソフトバンクから移籍し、新天地でキャリアハイの１１本塁打を放った長距離砲に「すごいホームランバッター。どれだけ飛ぶのかなって、見てみたい」と目を輝かせた。この日は新人合同自主トレ最終クールの３日目。キ