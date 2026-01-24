音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。3ピースバンドのPEOPLE 1が登場した。【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たちキャッチーな楽曲を中心に構成。2度目の『福フェス』出演となり「ここにまた戻って来ることができてうれしいです」と喜んだ。テレビアニメ『チェンソーマン』の第10話エンディングテーマとして使用された