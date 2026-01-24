【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権は24日、北京で男子ショートプログラム（SP）が行われ、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が首位に立った。友野一希（第一住建グループ）は2位、山本草太（MIXI）は3位。