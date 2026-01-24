バンテリンドームナゴヤで設置工事が進むテラス型観客席「ホームランウイング」（中央）＝24日中日の本拠地で、球団創設90周年に合わせて改修が進むバンテリンドームナゴヤ（名古屋市東区）が24日、報道陣に公開された。8日に始まった工事の進捗は約4割で、2月24日に完了予定。外野フェンス手前に新設されるテラス型観客席「ホームランウイング」は骨組みがほぼ完成。この日は壁面となる鉄板を張る作業などが行われた。フェン