アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の追加キャスト＆キャラクターが発表された。主人公ハサウェイ・ノアの両親のブライト・ノア役は成田剣、ミライ・ノア役は新井里美が担当する。また、ブライト・ノア＆ミライ・ノアの本編登場シーンが公開された。【画像】雰囲気が違う！ブライト＆ミライの登場カット＆設定画本日放送された、日本テレビの特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特