茨城県教育委員会は２３日、県立の中等教育学校３校と中学校１０校の入学者を決める適性検査で、受検生に混乱を与えたとして、不合格者全員の一部問題を満点とし、追加合格者を出すと発表した。柳橋常喜・県教育長は同日の定例記者会見で、「全て県教委の瑕疵（かし）。ご迷惑をおかけしたことを心からおわびしたい」と謝罪した。適性検査は今月１０日に実施された。県教委によると、「適性検査Ｉ」（４５分間）の開始後、一部