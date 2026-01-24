お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が23日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。左足に激痛が走っていることを明かした。冒頭で「痛風大爆発」と口したせいや。片足でケンケンしながら移動しているといい、「片足ケンケン飛びで入ってきたから、こいつラジオ好きやなって思われてると思うんですけど、ちゃうねん。“イェーイ！”って入ってきたわけじゃないのよ」と明