GU（ジーユー）の冬アイテムがついに"最終値下げ"に突入しました。GUのXアカウント（＠gu_global）は2026年1月22日から23日にかけて、値下げアイテムを紹介しています。その中から編集部のおすすめアイテムをピックアップして紹介します。高見えコートが2000円オフ！・コージーメルトンバルマカーンコート（7990円→5990円）裾にかけて丸みを持たせたコクーンシルエットが特徴です。サッシュ付きで、着こなしの変化も楽しめます。S