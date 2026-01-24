下越では、２４日夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒してください。２４日午後４時すぎ、新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に「大雪警報」が発表されています。新潟地方気象台の発表によると、新潟県では２５日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となるでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた