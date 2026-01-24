発酵食品であるチーズには、腸内環境を整える働きや免疫機能をサポートする可能性があります。乳酸菌などの微生物による発酵がもたらす健康効果は、近年注目を集めています。チーズに含まれる乳酸菌や発酵成分が腸内でどのように作用し、全身の免疫機能にどのような影響を与えるのか、そのメカニズムと期待される効果について説明します。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養