アトレティコ・マドリードは23日、FWアントワーヌ・グリーズマンのメディカルレポートを報告した。発表によると、グリーズマンは、23日に行われたトレーニング中に負傷した模様。検査の結果、左太ももに軽度の筋肉損傷が確認されたとのことだ。復帰は回復次第となることを併せて伝えている。またスペイン紙『アス』は、CBクレマン・ラングレが復帰したトレーニングで、入れ替わるかのように負傷者が出たことについて、「今シ