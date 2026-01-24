トッテナムからドイツの古豪ボルシアMGへレンタル移籍した日本代表DF高井幸大が、18節ハンブルガーSV戦後に取材に対応し、新天地での手応えを口にした。この試合ではチームとして攻守のバランスが崩れることも少なくなく、昇格クラブの相手に押される苦しい展開。高井はDFケビン・ディクスが脳震盪で途中交代を余儀なくされたために、88分から途中出場した。０−０でアディショナルタイム９分という、緊張感ある終盤ながら落