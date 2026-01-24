「全日本選手権」は24日、東京体育館で女子シングルス準々決勝が行われ、4強が出そろった。準決勝のカードは、早田ひな（日本生命）vs.木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、横井咲桜（ミキハウス）vs.張本美和（木下グループ）という顔合わせになった。準決勝・決勝とも25日に行われる。 ■危なげなくストレート勝利 3連覇中の早田は準々決勝で、佐藤瞳（日本ペイント）と対戦。好調のカットマンが相手