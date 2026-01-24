ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は24日、3日目の開催を行った。3コース最強男も、この荒れ水面ではなすすべはなかった。赤い勝負服で準決勝11Rの2番人気に推された馬場貴也（41＝滋賀）。得意の捲り差しハンドルを入れるには、水面がざわつき過ぎていた。3番手浮上を狙った1周2Mも不発。2周レースとあって、追い上げるにも厳しかった。「2番（末永和也、2着）と5番（瓜生正義、3着）が完璧でしたね