◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)卓球の全日本選手権は24日、一般の部・男子シングルスは準々決勝が行われ、ベスト4が出そろいました。前回王者・松島輝空選手は、吉村真晴選手と対戦し、第4ゲームまで連続でデュースとなる拮抗した展開となります。それでも終盤で底力を発揮しポイントを重ねた松島選手が4-1(11-13、12-10、14-12、13-11、11-6)で勝利を飾りました。ジュニア男子シングルス