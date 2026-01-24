◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)女子シングルスで大会4連覇を目指す早田ひな選手が24日、準々決勝でカットマンの佐藤瞳選手に完勝。8年連続でベスト4を決めました。佐藤選手は直前の国際大会で世界ランク4位である中国の蒯曼選手に勝利。今大会も優勝経験のある平野美宇選手を破り、勝ち上がってきました。カットプレーで1プレーが長いラリーとなりますが、冷静に対応。「大事なとこ