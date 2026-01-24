トランプ米大統領（AP＝共同）日本政府は、トランプ米政権が国家防衛戦略（NDS）で同盟国に防衛支出などを国内総生産（GDP）比5％に引き上げるよう提唱したのを受け、防衛費の増額圧力に警戒感を強めた。高市早苗首相は年内の安全保障関連3文書改定を含め、防衛力の抜本的強化を目指しており、米側に主体的な取り組みへの理解を求めたい考えだ。高市政権は2025年度当初予算と補正予算を合わせ、防衛費を27年度にGDP比2％とする