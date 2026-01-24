2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪、かつて“日本のお家芸”と呼ばれたスピードスケート・ショートトラックの注目は22歳の新星・中島未莉(なかしま・みれい)選手です。持ち前の気持ちの強さを武器に、日本勢28年ぶりのメダル獲得を目指します。 ■日本勢28年ぶりメダルへ…22歳“夢の舞台”へ 愛知県みよし市にあるレストラン。大好きなシチューをおかわりしているのは、トヨタ自動車