【モデルプレス＝2026/01/24】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔と横尾渉が出演するHuluオリジナル「Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉NAKED〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ」（全5話）が、Huluで独占配信中。インタビュー前編では、旅先が決まった意外な経緯から、現地でのドライブ事情や言語の壁に苦戦したエピソード、そして本人たちが「あまり噛み合っていない」と笑い合う絶妙な距離感について語ってもらった。【写真】キ