「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」が、長年人気のキャラクター「モンチッチ」とコラボレーションした新作コレクションを、1月26日（月）から発売する。現在、公式オンラインショップと全国の店舗で先行予約を受け付けている。サマンサタバサプチチョイスから「モンチッチ」のコレクションが登場今回は“レトロガーリー”をテーマに、「モンチッチちゃん」をイメージしたブラウンとレッドの配色や