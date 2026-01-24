グラビアアイドルの豊島心桜(22)が24日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。衝撃のエックス線写真を公開し、話題を呼んでいる。 【写真】“美しすぎる"エックス線写真に思わずドキッ! 「肺綺麗でした」とつづり、自身の胸部エックス線写真が表示されたモニター画面の画像を公開。背骨や肋骨(ろっこつ)、鎖骨などが透けて写っているが、きれいな丸みを帯びた胸やくびれなど、身体のラインもくっきり浮き出ている