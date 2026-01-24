神奈川県横須賀市の若松町1丁目地区市街地再開発組合と京浜急行電鉄は、京急横須賀中央駅前のマンション跡地（横須賀市若松町）で起工式を行い、ホテル、商業、住宅の複合施設建設工事に着手した。高さ130メートルの高層施設で、2029年末に完成する予定。再開発組合と京急電鉄は駅前の新ランドマークに育てる考え。【こちらも】品川駅西口の再開発、B地区の都市計画変更を都が告示高層複合施設を開発へ再開発区域は横須賀中