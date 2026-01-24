◆静岡県高校サッカー新人大会▽３回戦常葉大橘１−１（ＰＫ４―３）富士市立（２４日、清水桜が丘高グラウンドほか）３回戦８試合が行われ、県Ａリーグの常葉大橘が、プリンスリーグ東海に所属する格上の富士市立を破った。橘は前半１５分のカウンターからＭＦ若山綺良（きら、１年）が先制ゴール。後半２６分に追いつかれたが、ＰＫ戦でＧＫ佐藤勝己（２年）が相手のキックを２本止める活躍を見せ、４―３で勝利した。若