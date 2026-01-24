大麻由来成分に関する一般社団法人との共同研究を巡って便宜を図った見返りに、約180万円相当の接待を受けたとして、警視庁は24日までに、収賄の疑いで東大大学院教授の男を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。