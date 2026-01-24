再生医療メーカーのジャパン・ティッシュエンジニアリング（愛知県）は24日までに、患者の膝から採取した軟骨細胞を培養して移植する再生医療等製品「ジャック」が、変形性膝関節症を対象に新たに保険適用されたと発表した。適用は1日付。膝の軟骨そのものを修復し、症状を改善する新たな治療法として普及が期待されるという。変形性膝関節症は軟骨がすり減り、関節の隙間がなくなることで痛みや変形が起こる疾患。進行すると