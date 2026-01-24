今季のプレミアリーグではマンチェスター・シティを退け、リーグ首位に立つアーセナル。22試合で勝ち点50、2位シティとの勝ち点差は「7」となっている。そんなアーセナルの強みはやはり、セットプレイだろう。『TheGuardian』によると、今季全大会でアーセナルはCKから19のゴールを記録している。両サイドに高精度のクロスを入れられるキッカーを用意しており、右足であればデクラン・ライス、左ならブカヨ・サカだ。アーセナルのC