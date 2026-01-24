大韓航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線で臨時便を運航する。2月1日から3月28日にかけて、KE8707/8708便の1日1往復を増便する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。これにより期間中、1日5往復を運航することになる。東京とソウル間は東京/羽田〜ソウル/金浦・ソウル/仁川線を合わせ、1日9往復を運航することになる。■ダイヤKE706東京/成田（09：15）〜ソウル/仁川（12：00）KE704東京/成田（