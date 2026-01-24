「干拓地と島」を橋で結ぶ!?国土交通省岡山国道事務所は2026年1月22日、国道2号「笠岡バイパス」の未開通部2.8kmが4月5日に延伸開通すると発表しました。【ブツ切り解消！】これが延伸する「笠岡バイパス」です！（地図／写真）笠岡バイパスは笠岡市西大島新田から「笠岡湾干拓地」を貫く7.6kmの道路。現在は干拓地内4.5kmの側道部のみ、前後がブツ切りとなった形で開通しています。新たに開通するのは、干拓地から東へ延びる