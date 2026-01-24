再来日、騎乗初日から大暴れのキング姐さんに、ＳＮＳ上では称賛の声が続出している。今週からＪＲＡの短期騎手免許で騎乗しているレイチェル・キング騎手が２４日の中山２Ｒで今年初勝利を挙げると、続く中山３Ｒで２連勝。その後、５Ｒも勝つと、最終１２Ｒも勝ち、いきなり４勝を挙げた。再来日最初の中山１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル）でコンビを組んだ６番人気のイヌボウノキラメキは５着だったが、２Ｒ・３